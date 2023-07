Il futuro di Alessio Cragno cambia nuovamente. Nel corso della scorsa annata, l’ex portiere del Cagliari si era trasferito al neopromosso Monza con la promessa – e la speranza – di essere il titolare della formazione brianzola. Promessa poi non mantenuta, specialmente a causa dell’esplosione e della conferma ad alti livelli di Di Gregorio, numero uno indiscusso della formazione di Palladino. E così, dopo il riscatto a 4 milioni di euro da parte di Galliani e i soli 360’ minuti disputati con la maglia biancorossa, Cragno ha deciso di cambiare aria.



LO ASPETTA DIONISI – Negli ultimi minuti, infatti, è in chiusura la trattativa tra il Sassuolo, il Monza e l’entourage del portiere azzurro con lo stesso che si trasferirà in Emilia Romagna in prestito con diritto di riscatto. Un’occasione irrinunciabile per l’azzurro, pronto a riscattare l’amara stagione appena trascorsa. A fare spazio a l’ex Cagliari sarà Andrea Consigli, pronto a diventare il secondo dell’Atalanta al posto di Marco Sportiello, trasferitosi al Milan come vice Maignan.