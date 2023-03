Sassuolo-Cremonese (lunedì 6 marzo con calcio d'inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 25esima giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Dionisi ritrova Laurentié, ma perde Berardi sempre per squalifica. Assenti anche gli infortunati Romagna e Toljan. Rogerio, Obiang e Defrel partono in vantaggio nei ballottaggi con Marchizza, Maxime Lopez e Pinamonti.

Dall'altra parte, senza l'infortunato Castagnetti e lo squalificato Ferrari, Ballardini sembra orientato a preferire Felix a Dessers (diffidato).



PROBABILI FORMAZIONI



SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Obiang, Matheus Henrique; Bajrami, Defrel, Laurienté.



CREMONESE (3-4-3): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Pickel, Benassi, Valeri; Felix, Tsadjout, Okereke.