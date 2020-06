L'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta con l'Atalanta a Bergamo: "Non ci è mai capitato di ripartire in queste condizioni, dobbiamo stare svegli e vigili perché dobbiamo ancora salvarci. Bisogna pensare a raggiungere il nostro obiettivo il prima possibile e poi potremo fare tanti discorsi, ma prima di tutto arriviamo alla quota salvezza. Non so che calcio ritroveremo".



"Bergamo è la città piu colpita dal coronavirus insieme alla mia Brescia, andiamo lì con grande rispetto e vicinanza alla popolazione. Poi quando l'arbitro fischierà il calcio d'inizio penseremo solo a dare battaglia e a giocare una partita importante con le nostre armi, sapendo che si tratta di una gara difficile perché l'Atalanta, quando sta bene, è la squadra più difficile da affrontare in Serie A".