E' finita la stagione ed è terminata l'avventura di Roberto De Zerbi sulla panchina del Sassuolo. Queste le sue parole a Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio: "Non sono deluso, ma ci saremmo meritati l’Europa per il campionato che abbiamo fatto. Dispiace perché ci separiamo e oggi è l’ultimo giorno quindi siamo al massimo del dispiacere per l'affatto che io provo nei confronti di questo ambiente e di quello che l'ambiente prova per me".



SHAKHTAR - “Può essere, dobbiamo vederci per mettere giù le cose in maniera definitiva. Ancora non è fatto nulla e per stasera vorrei parlare del Sassuolo, ma cercavo di essere messo nelle condizioni di poter esprimere le mie capacità. Servono però le condizioni giuste, di avere la possibilità come l’ho avuta a Sassuolo. E li lascio perché penso che di più non si possa fare perché altrimenti non avrei mai lasciato questo posto".