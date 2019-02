Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Empoli: "Berardi ha avuto la febbre, ieri si è allenato a parte e non so se domani partirà dall'inizio. Matri e Babacar sono diversi, potrebbe giocare uno dei due o potrebbe giocare Djuricic, fino a questo momento non ha giocato lì per diversi motivi, tra cui i calci piazzati. Ferrari, Di Francesco e Magnanelli? Vengono da situazioni fisiche particolari, Di Francesco viene da una pubalgia da cui sta uscendo, Magnanelli è reduce da uno stiramento e Ferrari da un infortunio al ginocchio. E poi ci sono giocatori che meriterebbero quanto loro, come Boga o Adjapong e chi sta giocando, sta giocando bene. Sensi, Peluso, Djuricic, questa squadra è talmente forte e ha talmente tanti giocatori bravi che è difficile fare delle scelte".