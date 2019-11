Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Bologna: "Berardi? A Lecce e con la Fiorentina non era brillantissimo ma se sta bene gioca sempre, a volte lo faccio riposare in settimana. Non lo spaventa correre, più mette agonismo nella partita e più è determinante. E' un titolare assoluto ma non è solo lui, anche Boga se sta bene, Locatelli se sta bene anche se non l'ho fatto giocare. Poi se si perde la responsabilità è mia, se si vince no, ma se si perde è mia. Se dico che Locatelli è un titolare assoluto, se spinge, se sta bene, però visto che la responsabilità è mia, sta a me metterlo in campo o escluderlo, perché in questo caso ci sono dietro centrocampisti di livello importante".