Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: "Punti deboli della Juventus? Con la Juve bisogna stare attenti a tutto, hanno qualità in mezzo al campo, ma anche qualità e corsa sugli esterni. Al gol, se non arrivano con il gioco, ci arrivano con le giocate dei singoli, sarà difficilissimo contenerli. Si cerca di prendere delle precauzioni, hanno il doppio regista, ma pure due terzini che giocano, Cuadrado dà più di tutti superiorità numerica, quindi bisogna stare attenti a Bonucci e Pjanic ma pure a tutti gli altri".



SULLA DIFESA - "Difesa a tre? Vediamo, abbiamo provato tutto e siamo al punto di saper giocare in diversi modi. Degli infortunati non rientra nessuno, recuperiamo solo Traorè, che era in Coppa D'Africa, vediamo se possiamo utilizzare Consigli, che ha avuto un problema muscolare, vediamo se possiamo rischiarlo o no, altrimenti ci saranno Turati o Russo. Rogerio si allena in gruppo ma non è ancora a disposizione, speriamo di poter recuperare tutti il prima possibile".



SU BOGA - "E' un calciatore anarchico, nell'uno contro uno non ha eguali ma deve imparare a giocare anche con i propri compagni. Inoltre può fare anche molti più gol secondo me, deve essere concentrato. migliorando e maturando, cerchiamo di renderlo più completo possibile perchè è un talento. Razzismo? C'è nel calcio come nella vita di tutti i giorni, il calcio rappresenta una parte della vita".