Dopo la vittoria sulla Spal, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato ai microfoni di Dazn: "Perdere qui voleva dire essere risucchiati nella lotta retrocessione. Era importante per capire a che punto fossimo dopo la vittoria sulla Roma. Dopo il loro vantaggio la squadra ha comunque avuto un atteggiamento giusto".



SU DEFREL - "Ha caratteristiche diverse rispetto a Traoré, un attaccante in più in verticale poteva essere importante".



SU BOGA - "E' un talento, doveva imparare a fare gol come oggi. Dribbling e tiri all'incrocio sono un dono della natura, il resto lo dà anche la fiducia".

Boga quanto è cresciuto rispetto allo scorso anno?



SUL RINNOVO - "L'ho già detto ieri, non mi piace parlare troppo. Noi allenatori veniamo dopo i giocatori".