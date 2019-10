"Sono stato fortunato nelle scelte". Lo dice Roberto De Zerbi dopo la vittoria del suo Sassuolo a Verona: "Il risultato sposta troppo i giudizi, Djuricic stava calando, anche lui voleva uscire. Può fare uno step mentale, non è vecchio, non deve accontentarsi. Nella difesa tre avremmo potuto gestire meglio il pallone, stasera giocavamo contro una squadra in salute, e un po' dio braccino ci è venuto. I ragazzi mi hanno sempre seguito: è un campionato difficile, guardando alle neopromosse si capisce la difficoltà. La mia squadra la reputo forte, se siamo quelli di oggi ci prenderemo soddisfazioni, se saremo meno attenti beccheremo le scoppole come già successo".