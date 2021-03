Intervenuto nel live dil'allenatore del, ha parlato della difficoltà di tenere il gruppo squadra sull'attenti in situazioni di difficoltà, facendo riferimento anche alle dimissioni di Cesare"Questo è un momento particolare.. Per mettere pressione ai miei ragazzi e non farli spegnere ho sempre spinto per il settimo posto.. Così è più difficile riprendere il filo. Non è facile tenere l’asticella dritta".: ​"Con Locatelli all’inizio del secondo anno, ma pesante proprio, perché entrambi sono stati dotati di qualità superiori da madre natura. Io ho cercato di migliorarli in due cose: dargli un ordine in campo,Lui nella sua testa si vede titolare all’Europeo con l’Italia ma non deve essere superficiale. E’ un giocatore di livello mondiale. Boga ha doti tecniche, fisiche, pazzesche ma è troppo timido, è riservato, non chiama la palla in campo, non si impone come un giocatore del suo talento. Adesso ho avuto anche uno scontro con lui e speriamo che serva per aiutarlo. A me piace essere d’aiuto con i giocatori, spero che tra qualche anno possano ricordarmi importante per la loro crescita”.Sul suo futuro: ​", altrimenti non mi sentirei pronto nemmeno per una squadra di livello inferiore del Sassuolo".