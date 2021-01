Roberto De Zerbi dice tutto sul suo Sassuolo in vista della partita contro il Cagliari. Queste le parole dell’allenatore sui singoli e non solo: “Il problema è avere tutti a disposizione. Vorrei la squadra al 100%, questo è il problema, non i punti fatti o persi. I bilanci vanno fatti in condizioni normali di salute, se no è tutto meno indicativo. Alcuni giocatori stanno migliorando come Djuricic e Caputo, aspettiamo Berardi e a braccia aperte il vero Boga, che sposta. Per forza davanti qualcosa abbiamo patito”.









CAGLIARI - “All’andata avremmo meritato anche qualcosa di più. Domani è tra le partite più importanti del campionato per il momento in cui troviamo il Cagliari, che viene da tante sconfitte. Sono ancora più uniti di prima, tutti conosciamo Di Francesco, lo stimo tanto, ha fatto cinque anni qui e mi piacerebbe pareggiare le sue presenze col Sassuolo e magari anche batterlo. Stiamo già parlando con la società, vedremo il da farsi”.



OBIETTIVO - “Difficile stabilirlo, giochiamo partita per partita. Non abbiamo la forza di porlo, mi piace sempre puntare più in alto, ma dipende anche dalle condizioni dei giocatori, dagli infortuni, da tante variabili”.



BOURABIA - “È infortunato e starà fuori parecchio”.



BERARDI - “Da settimana prossima potrebbe tornare tra i convocati”.



CHIRICHES - “È a parte perché è entrato a contatto con un positivo, non ci sarà sicuramente a Cagliari e poi vedremo settimana prossima”.