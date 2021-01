Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia della partita contro il Genoa: "Quando ci sono delle difficoltà bisogna capire in cosa consistono le difficoltà. L'aspetto fisico è importante nel calcio ma è stata una scelta fatta da noi, da noi Sassuolo, di prendere giocatori con una struttura particolare per favorire la nostra idea di calcio e nella bilancia penso che questa scelta abbia pagato. Alcune volte ci ha visto soccombere, come a Bergamo, ma credo che avremmo potuto far meglio".



Sulle critiche ricevute: "Fanno capire che abbiamo dato l'idea a tutti di poter fare un grandissimo campionato, cosa che stiamo facendo, poi fanno capire che non c'è mai equilibrio. Lo sapevamo, lo dico spesso quando ci sono i periodi positivi, è bastata una sconfitta per ribaltare tutto, anche se con un risultato rotondo, anche se giocata male. Le critiche ci devono caricare, far venire la rabbia giusta, poi ognuno è libero di dire le cose a suo modo".



Su Djuricic: "Non c'è nessun caso, ieri ci siamo messi a ridere leggendo tutti i giornali che parlavano di casi. Domani gioca titolare".