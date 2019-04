Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa della partita con la Lazio: "Voglio una prestazione di attenzione, dobbiamo prenderci quello che non ci siamo presi in passato, quando torniamo dalle trasferte ultimamente c'è sempre un po' di delusione, tra Milano e Bologna... Vorrei tornare con felicità domenica notte".



Su Demiral: "E' giovane, è ancora un po' irruento, deve ancora crescere ma è una forza della natura". Su Berardi: "Il Sassuolo ha bisogno di Berardi, dipende anche da lui. Sono d'accordo che col Chievo abbia fatto la sua miglior partita. Ha fatto una stagione di sacrificio, deve e può anche essere determinante".



Sul suo futuro: "Io qua sto benissimo, spero di rimanere per vedere la maturazione dei giovani che ci sono qui. Se qualcuno vocifera, fa parte del gioco, oltre al contratto, lavoro come se dovessi rimanere anni qua, sono cose che non mi spostano".