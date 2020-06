Il Sassuolo è a lavoro per rinnovare il contratto in scadenza di Roberto De Zerbi: la settimana prossima è previsto un incontro tra la dirigenza e l'allenatore neroverde per discutere il prolungamento. L'idea della società è quella di offrire un contratto per un'altra stagione con ingaggio a un milione di euro. Nei giorni scorsi ci sono stati contatti tra l'entourage dell'allenatore e la Fiorentina, un approccio conoscitivo per capire se ci possono essere margini per una trattativa. Il Sassuolo però vuole confermare De Zerbi sulla panchina neroverde, in programma c'è l'incontro per discutere il rinnovo.