Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari: "Il Cagliari? Sono quarti. La loro posizione in classifica fa capire il valore della squadra. Hanno entusiasmo, ma noi vogliamo fare punti, prestazioni buone. Sappiamo che sarà una gara difficile, perché loro la sporcano, pressano, sono bravi nel gioco aereo e sarà una partita diversa da quella di Torino ma noi vogliamo fare bene”.



I SINGOLI - "Ferrari viene in panchina, Rogerio va a giocare con la Primavera. Berardi ci sarà, non so se lo utilizzerò per una parte di gara, o meno. Voglio parlare con lui anche. Locatelli? Il Locatelli visto a Torino è un giocatore di livello assoluto, se gioca così 38 partite io non lo metto in discussione e lui andrà a giocare in squadre che faranno le coppe. Il problema suo è la costanza, ma non mentale perché è uno dei più calciatori dal punto di vista delle qualità, conosce le sue qualità, ha l’autostima giusta per fare il calciatore, si perde nel ricercare l’intensità dell’allenamento e quando abbassa un attimo le sue prestazioni diminuiscono in maniera vistosa".



TURATI - "Su Turati dobbiamo andare con i piedi per terra e domani giocherà lui. Parliamo di un ragazzino del 2001 e deve stare tranquillo, voglio che sia sereno, con la possibilità di sbagliare, non con la pressione che i media e il mondo calcistico gli hanno messo addosso anche se, se vuole fare questo mestiere, deve abituarsi a queste pressioni".