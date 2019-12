Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Napoli:



ACCIACCATI – “Magnanelli, Djuricic e Berardi sono col punto di domanda. Qualcuno di loro mi ha dato disponibilità perché non vuole star fuori ma è in una situazione pericolosa dal punto di vista pericolosa. Non voglio rischiare niente perché in questo periodo, negli ultimi 6 mesi, siamo stati tartassati di infortuni e non ne stiamo venendo ancora fuori. Ho una rosa importante e riesce a sopperire alle assenze di chiunque ma preferisco scegliere al completo e anche domani, la formazione la farò in base a quelli che reputo migliori negli undici, considerando che le partite si possono modificare in corso”.



BERARDI – “Non voglio rischiare nessuno, come non ho rischiato Pegolo a Torino con la Juve e con il Cagliari, Consigli con la Juve, Ferrari quando è rientrato prima del tempo”.



SENZA TOLJAN – “Gioca Muldur a destra al posto di Toljan, che sta crescendo e diventerà un giocatore importante. Ha 20 anni e deve avere il tempo”



MARLON – “Mi auguravo questa crescita. Ha tutto per diventare un difensore di una top squadre europea. L’anno scorso ha fatto benissimo nei primi 6 mesi, con qualche alto e basso dovuto alla superficialità. Poi è stato fermo 5 mesi per infortunio, lo stiamo recuperando e se continua a giocare così diventa un giocatore forte, a livello di Demiral con caratteristiche diverse. Sta a lui, così come sta a Locatelli, a Traoré, a Boga”.



LOCATELLI – “Se gioca in mezzo giocano bene quelli in mezzi e quelli laterali e quelli in attacco. Ha una grande qualità: far giocare bene tutti. A due mediani secondo me è il vestito su misura per lui. Sta avendo un atteggiamento perfetto e non ho paura a dirlo perché sta dando, di volta in volta, quello che confermano quello che sto dicendo. Spero non si fermi perché se si ferma cade da più in alto rispetto a prima. Non voglio dire giocar male ma parlo dell’arrivare pronto a livello mentale della partita”.



PEGOLO – “Gioca Pegolo perché Consigli non sarà convocato. Mi aspettavo di vedere un Pegolo così perché se è rimasto e si allena come l’anno scorso, non avevo dubbi su di lui. La fortuna di avere dei portieri forti e affidabili. Lo ha dimostrato con le parate ma anche con la presenza, col coraggio di giocare”.