Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta col Bologna: "Io so quello che mi hanno riferito i giocatori: l'arbitro aveva dato cinque minuti e venti secondi, mentre il gol è arrivato dopo quel tempo. Spiace perché abbiamo fatto una grande gara ma ci è girata male. Anche questo è il calcio. Ora pensiamo alla prossima partita da vincere. Demiral ho scelto di metterlo in quel ruolo, mentre Boga non avrebbe neanche dovuto giocare. Noi siamo questi, di certo non quelli visti con la Samp. Il nostro livello deve essere sempre mirato a queste prestazioni. Se giochi sempre così, con questa attenzione, di partite ne perdi poche".