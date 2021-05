Tre punti contro il Genoa che avvicinano il Sassuolo alla zona Europa League. Nel post partita Roberto De Zerbi sorride per la vittoria: "Queste partite sono importanti per noi - ha detto l'allenatore - non voglio per si dica che non abbiamo nulla da perdere, perché il settimo posto varrebbe molto di più del risultato sportivo e dell'obiettivo europeo, prefissato tre anni fa. Quella di oggi non era una gara semplice, l'impianto d'irrigazione non ha funzionato, il campo era asciutto e il pallone scorreva più lentamente. Nonostante tutto però abbiamo fatto un bel calcio".



VERSO LA JUVE - "Sono contento della maturazione della squadra, abbiamo capito che nel corso dei 90' possono esserci dei momenti in cui dobbiamo lottare su ogni pallone. A volte bisogna mettere il cervello più che la qualità, oggi è successo nel finale". Poi, sulla prossima partita con la Juve: "Il nostro atteggiamento deve essere sempre lo stesso al di là dell'avversario. Lavoreremo per preparare la gara come abbiamo sempre fatto".