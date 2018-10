L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi si è concesso ai microfoni di Sky Sport pochi giorni dopo la sconfitta per mano del Milan: "E’ una battuta d’arresto. Guardando la partita può essere un errore di percorso, ma è una tappa che fa parte del processo di crescita. La sconfitta ti fa concentrare obbligatoriamente su quello che è venuto meno bene. Non è un ridimensionamento: è vero che abbiamo abituato bene, ma il Milan è una squadra composta da campioni. Mentre il Sassuolo è composto da giocatori che potenzialmente possono diventare come quelli del Milan.



Sul ritorno a Napoli nel prossimo turno di campionato: "Ho vinto un campionato lì in una piazza incredibile, probabilmente per il mio livello come calciatore era tanto. In quel periodo soprattutto c’erano aspettative altissime per quella squadra, dovevamo vincere necessariamente il campionato. A chi mi ispiro? A livello tattico Guardiola credo sia quello più bravo. Come persona Bielsa non ha rivali. Come comunicazione Mourinho ha delle capacità incredibili. E’ difficile fare un nome. L’allenatore deve essere sempre autentico, se copi qualcuno prima o poi la maschera cade".