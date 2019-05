Intervenuto a Sky Sport, l'allenatore del Sassuolo, Roberto De Zerbi è intervenuto per parlare della sconfitta nell'anticipo contro il Torino:" Dispiace per l'espulsione di Bourabia perchè era il suo primo gol e stava facendo bene. Il rosso ha condizionato la gara e non abbiamo più fatto quanto avevamo preparato. Non parlo della direzione di gara, ma non mi è piaciuto l'arbitraggio. E' vero che siamo fuori da tutti i giochi, ma eravamo venuti qui per fare punti".