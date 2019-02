Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla in vista della sfida contro la Spal: "C'è motivo di arrabbiarsi per una partita fatta male ma qui non abbiamo giocatori che non si impegnano. Abbiamo altri limiti, ma qui si impegnano tutti e danno tutti il 100%. Abbiamo sbagliato gara completamente, con qualcuno ho alzato la voce ma tutto nella norma. Dobbiamo essere sempre vicini ai ragazzi".