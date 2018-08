Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigiia della partita che domani i neroverdi giocheranno contro l'Inter: "L'Inter inizia il campionato per giocarsi lo scudetto. Penso che sia alla pari della Juventus. Ma noi faremo la nostra partita. La squadra sta bene e spero che i ragazzi abbiano il piglio e l'ambizione necessari a fare una buona gara. Le motivazioni sono alte. Mercato? Ne sono molto contento, sono stati presi giocatori funzionali e che possono portare avanti le nostre idee. Forse numericamente siamo anche troppi, ma la società ha fatto di tutto per snellire la rosa. Genova? In questi casi spesso si abusa di frasi fatte. In realtà più che fermarsi in campo bisognerebbe chiedersi perché accadano tragedie simili. In questo il nostro ruolo è marginale, per cui mi sta bene quanto è stato deciso".