Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha preso la parola alla vigilia del match contro la Fiorentina: “Credo che non abbia nulla da invidiare alle prime 6-7 squadre del campionato. Hanno tanti nuovi e non è facile assemblarli ma la Fiorentina ha messo in difficoltà la Juve, ha fatto bene con la Lazio, ha vinto in casa del Milan".



Sugli infortunati: "Possono recuperare per tifare. Bourabia, Chiriches, Mazzitelli, Ferrari, Rogerio, Pegolo sono fuori, più Magnanelli squalificato e dovrebbe essere così anche a Lecce, inutile piangere. Magnanelli? La squalifica mi dà fastidio perché lo conosco, so che ragazzo è e mi sembra eccessiva. Se la squalifica sarà confermata, rispetteremo quello che viene detto e giocherà un altro, al di là del fatto che Magnanelli va gestito con 3 gare di seguito".