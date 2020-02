Così Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato a Milano all'evento "Amici dei Bambini": “Pronto per il salto? Non lo so, alleno da 7 anni. A 33 anni allenare in B, ma anche in C a Foggia, la pressione si sente. È il quarto anno in Serie A, ma non puoi mai definirti pronto. Devo fare il lavoro con passione e andare avanti con la mia idea, coerente col mio percorso”.