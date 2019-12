Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan: "Locatelli? Da play e da mezzala qualcosa gli manca, in questo ruolo, nei due di centrocampo, è completo. Il Locatelli di adesso può giocare ovunque. Il Locatelli che spinge 7 su 7 in allenamento e che si esalta dal punto di vista fisico, non solo dal punto di vista tecnico, fa di lui un giocatore completo e che con noi gioca sempre titolare, se è questo".



SUL MILAN - "Il Milan ha giocatori di qualità e rispettiamo tutti. Noi vogliamo fare la nostra partita, concentrandoci su quello che possiamo fare perché abbiamo bisogno di punti".



SU BERARDI - "Mi preoccupo se non chiedesse di battere. L'ho visto bene ma io ne ho sbagliati di più in carriera. Ha preso la traversa e fai fatica a valutare un errore così. E' normale un errore per un rigorista".



SU TURATI - "Consigli non ci sarà, se Pegolo sta come sta in questi giorni para Pegolo. Avrebbe giocato domenica col Cagliari ma nessuno mi era venuto a dire che fosse a disposizione quindi ha giocato Turati e per me ha fatto bene. Ha macchiato la prestazione con due scelte non felicissime ma la partita l'ha fatta, con coraggio e personalità, però poi ci sono le gerarchie e delle situazioni da considerare in maniera diversa".