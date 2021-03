Al termine del pareggio contro il Napoli, Roberto De Zerbi ha parlato a Dazn: "Sono sincero, dico ciò che ho visto. Per me abbiamo fatto una grande partita, il Napoli ha giocatori che risolvono la partita da un momento all'altro, ma penso che oggi meritassimo la vittoria. Abbiamo fatto anche alcuni errori, ma per il coraggio mostrato dà fastidio non aver preso i 3 punti. Credo che ce lo saremmo meritato".



SULL'EUROPA - "L'ambizione è quella di far bene. Davanti abbiamo 7 squadre forti che hanno tutto di più. E' un dato di fatto, ma non dev'essere una scusa. Noi abbiamo bisogno di 3-4 vittorie di fila come a inizio stagione per rimetterci vicine a queste squadre che ci precedono".



SUI RICHIAMI - "A volte i giovani giocano con il freno a mano tirato. Vorrei che giocassero nello spazio, ricevendo palla. Il primo rigore viene da uno scarico di Rogerio, che poi attacca lo spazio".



SU INSIGNE - "Non siamo riusciti a fermarlo perché è forte, è un po' per il freno a mano tirato di Muldur e Toljan. L'idea era non fargli ricevere palla. Credo che la mia squadra sia forte in tutto, non è ancora al massimo della consapevolezza di ciò che potrebbe fare se abbassasse il freno a meno".



SUL RIGORE CONCESSO AL 90' - "Ho detto tante parolacce. Siamo stati ingenui, a volte per fare qualcosa in più si fa un danno, se Haraslin non fosse stato ingordo per prendere la palla...".