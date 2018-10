Queste le parole di De Zerbi in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Bologna riportate da tuttosassuolocalcio.com: “Mi sono divertito anche io perché la mia squadra ha cercato di giocare sempre, non abbiamo fatto la nostra migliore partita, possiamo migliorare tanto. Avevo preannunciato che sarebbe stata una partita difficile perché i pericoli nascono quando non te li aspetti, quando hai palla tu. Abbiamo concesso al Bologna di fare la partita che voleva, chiudendosi e ripartendo. Potevamo vincere o perdere, la palla di Matri alla fine ce l'ho ancora in gola. Berardi? Non sono preoccupato, perché se avrà questo atteggiamento in campo, il gol arriverà”.