Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, è intervenuto al termine del match perso contro il Milan. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport:



Come la cataloghiamo questa partita?



"Brucia, perché abbiamo perso, ma niente di più. Abbiamo trovato una squadra in salute con giocatori forti . Nel primo tempo c'è rammarico, potevamo passare in vantaggio. Ho poco da rimproverare ai miei, anzi ho fatto i complimenti. Poi è chiaro che se andiamo sulla partita qualcuno ha pagato l'importanza della gara. Bisogna essere abituati ad essere in quella posizione, siamo tutti giovani compreso me. Questa cosa ci ha frenato. Dal punto di vista tattico dovevamo leggerla diversamente".



Qual è il vostro obiettivo?



"L'obiettivo è fare punti, è più facile farlo da un' organizzazione di gioco. Nessuno ci ha imposto nulla, lo dico stasera: questa squadra è giovane e ha giocatori forti. Siamo appena partiti, qualche passaggio di questo tipo dobbiamo farlo. Fa parte dell'andamento naturale delle cose".



Dove pensavi di far male?



"In fase di costruzione loro escono bene anche al Napoli e alle squadre più forti di noi. Se li avessimo aspettati avremmo sofferto meno, ma ho chiesto ai giocatori di prendersi qualche rischio. Gli esterni erano molto larghi, siamo stati un po' troppo frenetici. Il Milan è venuto stando basso, forse non dovevamo forzare il passaggio".