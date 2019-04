Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida contro il Chievo: "Ci deve essere voglia di rivalsa, perché la partita di domenica è bruciata tanto e brucia ancora, per come abbiamo giocato, per le due settimane precedenti, e perché abbiamo buttato via un risultato meritato".



SUL MOMENTO DIFFICILE - "Non è un momento difficile, è un momento delicato, stiamo raccogliendo troppo poco in base a quello che ci saremmo meritati e il campo ha detto, nelle ultime 4 partite abbiamo raccolto solo un punto col Napoli e ne avremmo meritati non pochi di più. Non dobbiamo perdere certezze, dobbiamo essere equilibrati, gestire un momento così fa bene ai giovani e ai grandi, era un campionato che poteva filare via tranquillo e invece ci dobbiamo conquistare quello che ho sempre detto".



LUCIDI E CATTIVI - "So benissimo che bastano 2-3 partite a spostare tutto, bisogna essere lucidi ed equilibrati, sapere cosa abbiamo fatto di buono e quali sono i nostri limiti, senza perdere le nostre certezze, perché abbiamo qualità, con tutti i nostri limiti abbiamo dimostrato di saper giocare a calcio. Domani è un esame di testa, di maturità mentale, di sangue freddo, non dobbiamo stare tranquilli, è una parola che non mi piace, mi piace la parola lucidità. Siccome è un momento delicato, dobbiamo chiedere tutti di più a noi stessi, con ancora attenzione al dettaglio, è ora di fare risultato perchè lo meritiamo". SUL CHIEVO - "È una squadra aggressiva. I lanci lunghi contro il Bologna? Venivano tutti su i riferimenti, per cui era una lettura giusta. Babacar a Bologna è stato protagonista degli episodi negativi ma per me ha fatto una grande partita, forse la migliore, su quei palloni lì arrivava lui. Perdendo Boateng, lui ha più responsabilità ed è una cosa che va presa nella maniera giusta. Dobbiamo cercarlo ancora di più. Spero che possa essere il momento della svolta, ma tutto passa da lui, io sono sempre stato con lui, forse uno dei pochi. Se uno mi dà, io muoio con lui, poi nel pacchetto ci stanno le cose negative e positive. Siamo giovani, io e i giocatori, e bisogna prendere le cose negative e positive, a Bologna il gol preso arriva con una linea difensiva giovanissima, ma anche il gol fatto è arrivato da un ventenne. Se vogliamo tutto, servono giocatori di 27-28 anni, ma poi magari manca quello che abbiamo noi, la qualità, il talento, il margine di miglioramento".



LE CONDIZIONI DELLA SQUADRA - "Boga credo che domani possa esserci, Marlon si è fatto male ancora, vedremo per quanto dovremo farne a meno, ma credo non sarà una cosa breve, gli altri stanno bene tutti. È chiaro che alcuni hanno giocato tanto anche in Nazionale e hanno magari più partite di fila in otto giorni, ne va tenuto conto".



LOCATELLI - "Domani gioca. È un giovane ma è già calciatore importante. Ha margine di miglioramento grandissimo, non tanto sulla personalità, quanto sulla continuità nella gara e nel migliorare quando il pallone non ce l'ha, se vuole giocare ad alti livelli, deve migliorare anche in questa fase, perchè con la palla sappiamo bene le qualità che ha e io lavoro su quello che ancora non ha".