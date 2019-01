Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi commenta a Sky Sport il successo sul Cagliari: "Vittoria pesante, non vincevamo in casa da tanto. Vittoria che vale molto, ma molto di più vale il modo in cui l'abbiamo trovata. Abbiamo fatto sbloccare Locatelli, che sfiorava da tanto il gol. Ho esultato al terzo perché per me il calcio è divertimento, siamo stati maestri in passato nel riaprirle e quindi sul 2-0 non ero tranquilli. Rigorista? L'ho deciso io, era Babacar e non l'avevo comunicato prima della partita. Nel calcio ci deve essere voglia di andare dal dischetto, poi le immagini con Berardi scontento le chiariremo in settimana ma non c'è niente di cui allarmarsi. Con Boateng andato via non mi ero preoccupato di scrivere il nome del nuovo rigorista. Boateng? Pagheremo la sua perdita, ha delle caratteristiche incredibii: magari perde la profondità, ma ha tutto il resto ed è una perdita pesante. Se siamo stati d'aiuto per mandarlo al Barcellona, siamo tutti contenti ed orgogliosi. Maturità e attenzione? Ho parlato proprio di maturità all'intervallo, il secondo tempo era una prova per noi. Non volevo cambiassimo atteggiamento, la maggior parte dei gol li abbiamo subiti in transizione e l'atteggiamento deve modificarsi subito. Sostituire Boateng? Penso ci sia sempre la possibilità di migliorarsi, ma anche di peggiorarsi: non so chi arriverà, ma sono contento dei miei ragazzi. Oggi il Sassuolo ha messo in mostra singoli molto validi. Obiettivo? Ancora è troppo presto, se ripetiamo queste prestazioni possiamo alzare l'asticella. Noi dobbiamo stare tranquilli perché poi in Serie A puoi perdere tre o quattro partite".