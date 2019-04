Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del delicato match contro l'Udinese.



Sul match di domani: "E' una partita molto difficile e importantissima per noi, soprattutto per la classifica perché veniamo da partite buone dove non abbiamo raccolto tanto. Racchiude il nostro miglioramento mentale, psicologico, la nostra maturazione".



Sulla condizione della squadra: "Al di là di Marlon che è ancora fermo e servirà ancora tempo prima che si unisca alla squadra, è stata una settimana particolare per alcuni. Locatelli non si è allenato i primi giorni, poi ha recuperato. Adjapong sta iniziando il rientro. Qualcuno è un po' appannato. Duncan non sta giocando perché non sta benissimo, non perché ho cambiato opinione su di lui. Domani ci saranno 22° e dovremo correre, l'aspetto della condizione fisica conta nelle scelte".



Sulla classifica: "Oggi abbiamo 37 punti, potevamo averne qualcuno di più e magari saremmo stati più tranquilli e più appagati, visto quello che avremmo meritato. Dobbiamo fare punti perché ancora non siamo fuori dai giochi, se riusciamo a farli subito, magari poi possiamo andare a Firenze per cercare di insidiarli"