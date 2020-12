Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla Sassuolo Channel alla vigilia della sfida contro la Roma: “Cosa ha insegnato la sconfitta con l’Inter? Nulla di nuovo ma qualora ce le fossimo dimenticati ma ci ha ricordato che gli episodi indirizzano le partite. L'Inter è una grande squadra, possiamo perdere con l'Inter, è vero che dopo 13 minuti star sotto 2-0 su gol non evitabili ma di più, una grande squadra che era ferita non molla più ti diventa poi tutto più complicato. La gara poi l'abbiamo fatta ma siamo stati troppo poco pericolosi”.



LE CONDIZIONI - “Questo non è un momento brillantissimo per noi e lo dicevo anche prima della sconfitta, questo non vuol dire che non possiamo fare risultato a Roma. dobbiamo stringere i denti, cercando di prendere il più possibile, senza cambiare l'identità ma sicuramente non è un momento di forma strepitosa. Abbiamo dei giocatori importanti fuori infortunati, non li menziono mai per non prendere scuse ma è un dato di fatto, abbiamo giocatori che stanno giocando e non sono nel pieno della loro condizione fisica ed è chiaro che poi paghiamo”.