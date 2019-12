Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ala termine della partita pareggiata 0-0 con il Milan: "Il Milan era in buona condizione, il punto conquistato oggi è molto importante, oltre a essere meritato. Qualche occasione importante l'abbiamo avuta anche noi, abbiamo sprecato tante ripartenze. La seconda parte di gara è stata di sofferenza, nella prima a tratti siamo stati costantemente nella metà campo del Milan".



SU BERARDI - "E' molto generoso, lui spesso aiuta, così come fa Boga. E' predisposto a correre, più corre più migliora le sue prestazioni".



SUL BRESCIA - "Sono sempre stato tifoso del Brescia. Tornare a casa, con la famiglia e i figli, è sempre un'emozione particolare".



SUL RINNOVO - "Cerco di fare il mio lavoro a meglio. In classifica siamo un po' sotto, non ho tempo di pensare al rinnovo. Se e quando la società lo vorrà, ascolterò perché gli sono molto riconoscente, mi hanno dato l'opportunità di allenare questa grande squadra con tanti giocatori di talento".