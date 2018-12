Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, commenta a Rai Sport il successo sul Catania in Coppa Italia: "Ci hanno messi in difficoltà, i miei giocatori non l'hanno approcciata bene e purtroppo non è facile per chi ha giocato meno prendere subito il ritmo partita. Matri è un esempio da seguire per i giovani, ha dato il massimo e sono contento della sua prova. In generale non è stata una partita impeccabile, ma ci aspettavamo di fare un po' di fatica perché la Coppa Italia è piena di risultati a sorpresa. Ci teniamo a questa competizione, giocare queste partite deve essere un piacere".