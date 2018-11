Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha parlato dopo l'1-1 contro la Lazio: "Se il Sassuolo ha fatto la partita è un buon punto per la Lazio, non per noi. Abbiamo fatto bene, ma potevamo osare qualcosa in più. La Lazio è una squadra forte, oggi tra l'altro aveva giocatori freschi. Abbiamo la soddisfazione di aver comandato il gioco quasi sempre contro di loro, ci è mancato un pizzico di sana follia in più. Ferrari è un giocatore forte, oltre a lui altri potrebbero essere più pericolosi nei calci piazzati, ma per farlo bisogna batterli meglio".