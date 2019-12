Beffa finale per il Sassuolo, che perde con il Napoli per un gol di Elmas all'ultimo minuto. Roberto De Zerbi ha commentato così la sconfitta: "Dispiace, ma facciamo fatica a fare quello step in più che deve fare una squadra che deve chiudere il primo tempo con più di un gol di vantaggio, poi bisogna essere anche intelligenti e furbi negli ultimi minuti perché ci capita spesso di subire gol all'ultimo - ha detto a Sky Sport - Ci deve spostare il vincere, pareggiare o perdere, e la prestazione deve essere la modalità con la quale arrivare al risultato, che deve essere lo scopo finale. Non facciamo tutto questo per fare belle partite e portare a casa zero. Il Napoli è una grande squadra con ottimi giocatori, serve una partita quasi perfetta contro di loro: noi nel primo tempo l'avevamo fatta senza subire niente, ma non possiamo neanche attaccarci alla fortuna, altrimenti perché dobbiamo vedere prima queste palle che sbucano".