Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla a Sky Sport dopo il pareggio con la Lazio: "Della partita di oggi apprezzo soprattutto l'orgoglio e il carattere della mia squadra. La fisicità della Lazio e di altre grandi squadre, purtroppo, la paghiamo durante la partita. Il rigore? Il punto è che la regola dice il contrario. Quando l'arbitro si è allontanato dal monitor ero sicuro che non avesse ancora deciso cosa fare. Non vorrei che si pensasse che noi siamo già fuori dalla lotta e che quindi si prendano certe decisioni per non penalizzare squadre che ancora sono in gioco. Il regolamento dice che se la palla tocca il braccio dopo aver toccato qualsiasi altra parte del corpo non è mai rigore. Oggi il Var c'entra poco. Quello che abbiamo subito è un errore molto grave e brutto".