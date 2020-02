L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha analizzato in conferenza stampa la sconfitta contro il Parma: "Bisogna sapere che ci sono queste partite, dove proponi e poi perdi. Anche se hai sbagliato gol clamorosi, se qualcuno non ha fatto la partita migliore, e incontri una squadra che del contropiede fa la sua virtù, che non è una cosa sbagliata. Quando fai tutto quello che devi fare e poi perdi io sono orgoglioso perché si è schierata. Noi siamo questi, a volte perdiamo, a volte facciamo partite strepitose".