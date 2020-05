Tra Roberto De Zerbi e il Sassuolo il rapporto è ottimo. C'è stato il rilancio con l'offerta di un biennale con opzione per il terzo, riportato dal Corriere dello Sport. Il quotidiano romano si sofferma sul possibile rinnovo dell'allenatore bresciano e parla anche di possibili condizioni che De Zerbi sottoporrà all'attenzione del club, per apporre la firma sul nuovo contratto. Una delle condizioni potrebbe essere la conferma di Manuel Locatelli, giocatore che De Zerbi vuole non venga ceduto.