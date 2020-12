No, grazie. Roberto De Zerbi ha rifiutato un'offerta dello Spartak Mosca, che lo voleva subito in panchina al posto di Domenico Tedesco (ex Schalke). In Russia avrebbe guadagnato il triplo rispetto al milione di euro a stagione che prende al Sassuolo, con cui è sotto contratto fino a giugno. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nei prossimi mesi l'allenatore e la società dovranno valutare se proseguire il percorso insieme.



Il rendimento nel girone di ritorno potrebbe avere un peso soprattutto sulle motivazioni di De Zerbi, che dopo tanti riconoscimenti per quanto riguarda il gioco vorrebbe portare la squadra in Europa. Altrimenti potrebbe anche considerare chiuso il suo ciclo al Sassuolo e guardarsi intorno per iniziare una nuova avventura. In passato c'era stato un concreto interessamento della Roma, ma De Zerbi piace anche ad altri grandi club.