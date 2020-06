Roberto De Zerbi presenta ai canali ufficiali del Sassuolo la sfida con il Verona: "Abbiamo affrontato due grandi squadre e abbiamo fatto bene perché abbiamo costruito tante palle gol, abbiamo subito ma non quello che subiscono le altre. Rispetto ai suoi standard, l'Atalanta non ha calciato tanto in porta. Su 7 gol presi, 4 sono arrivati da calcio piazzato e questo dà fastidio. La squadra mi è piaciuta a Bergamo e Milano, mi sarebbe piaciuto non commettere più quegli errori perché senza questi avremmo potuto anche fare di più a livello di punti. Mi è piaciuto il coraggio messo in entrambe le partite e, avendo cambiato quasi tutti gli interpreti, vuol dire che siamo tutti sintonizzati. Si è vista anche un'ottima condizione fisica e questo è da evidenziare perché i giocatori si sono allenati durante la sosta: sono dei veri professionisti. Verona? Insieme al Parma è la rivelazione del campionato, la prendiamo come se affrontassimo Atalanta o Inter. Abbiamo le armi per metterli in difficoltà, come con chiunque. Sanno cosa fare, sono forti, giocheranno con coraggio e noi anche. Assenti? A parte Toljan e Romagna gli altri stanno tutti bene, poi vedremo in base alla partita e alla condizione chi giocherà titolare e chi partirà dalla panchina. Sono contento di come Chiriches ha ritrovato la squadra, ha sofferto tanto, è un giocatore di alto livello che è rimasto fermo tanto e che ci fa fare un passo avanti. Ha attraversato anche mentalmente un momento buio, ma per noi è un valore aggiunto. Rinnovo? non ci sono segreti, ho sempre detto che volevo rimanere. Mi piace allenare questa squadra, abbiamo ancora tanto da migliorare. Non ho ancora firmato e non è ufficiale, ma lo faremo nei prossimi giorni. Nulla è cambiato, l'importante è cosa si vuole fare, non la firma. Il Sassuolo mi ha detto che ha piacere di continuare con me e io sono felicissimo di restare. Non c'è stato alcun tipo di problema".