L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 5-3 contro il Genoa: "Europa? No, nessun calcolo. Dobbiamo stare tranquilli. La squadra che abbiamo è forte, l'ho detto prima della stagione. Però siamo giovani, questo lo paghi in alcune circostanze, le partite non finiscono mai e su certe cose bisogna sbatterci la testa. I ragazzi, però, mi seguono e non dobbiamo fermarci. Dobbiamo migliorare e lo faremo. Difesa a tre o quattro? Dipende dagli avversari, non sono legato molto a queste cose. Per me è più importante spostare un giocatore di dieci metri avanti o dietro. Juventus? Devo capire come giocheremo, vedremo in base a come staranno i miei. In questi giorni ne abbiamo avuti fuori alcuni come Djuricic o Magnanelli, vedremo. Boateng? E' di un livello superiore".