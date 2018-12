Un Robertodeluso ha analizzato il pesante ko del suocontro l': "Sofferto più sul piano tattico o atletico? Abbiamo sofferto, punto. Abbiamo sofferto una squadra forte, che è in salute e quando sta bene fa soffrire tutti. Nonostante la sofferenze, abbiamo avuto noi la palla gol sullo 0-0 con Matri, la palla dell'1-1 con Matri e sul 3-2 abbiamo avuto due occasioni del 3-3 con Rogerio e De Francesco. Questo non per togliere meriti all'Atalanta e per diminuire il demerito nostro che c'è. Dà fastidio aver preso gli ultimi due gol perchè il 6-2 è pesante, ci deve spostare il perdere 4-2 o 6-2, non si può perdere le testa. Sono orgoglioso di essere l'allenatore del Sassuolo, ci sono tante società di gente poco seria, qui riconosco la serietà, la correttezza e lo spessore umano, nella proprietà ma anche nell'amministratore delegato. Io sono orgoglioso di essere qui e vale anche per i miei giocatori, oggi non abbiamo fatto una bella figura, ma non posso rimproverare nulla a loro perchè hanno dato tutto, magari non in termini di coraggio e cattiveria. Questa è la mia squadra anche quando perdiamo 6-2 e come sono orgoglioso di avere un Patron come Squinzi, allo stesso modo sono orgoglioso di avere i giocatori che ho"."A Roma ho cambiato tanto perchè pensavo potesse esserci qualche ripercussione. Marlon, che le ha giocate tutte e tre, insieme a Berardi, si è stirato. Domenico oggi era meno brillante rispetto alle ultime 10 partite, per Federico è più una questione mentale, deve rischiare di più, avere più fiducia in sé stesso, perchè può fare molto di più"."Io sono sempre ambizioso ma lo dicevo quando vincevamo che non era il tempo di fissare un obiettivo e continuo su quella strada, tenere il passo delle squadre che ci stanno vicino per 38 partite è difficile, sul piano fisico e della qualità. Oggi noi eravamo senza i centrali titolari, senza togliere niente a chi era in campo, e questo influisce, poi non si deve perdere 6-2 comunque. Poi mi prendo sempre la colpa, perchè lo penso"."Per giocare a tre oggi avrei dovuto far fare 90 minuti a Peluso e ancora non ha una partita intera nella gambe, oggi servano più coraggio, determinazione per pressare più alto e attaccare la porta con più cattiveria. Per come è iniziata la ripresa, avremmo meritato il 3-3, poi magari avremmo perso 6-3, ma sarebbe stata una partita diversa”.