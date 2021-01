Al termine del pesante 5-1 subito a Bergamo, Roberto De Zerbi è intervenuto a Sky: "Abbiamo preso gol subito su un rimpallo, ma eravamo partiti fortissimo. Contro l'Atalanta soffriamo sempre l'aspetto fisico, il Sassuolo è questo. Quando scegliamo i giocatori, scegliamo certe caratteristiche e rimaniamo noi stessi anche se andiamo incontro a sconfitte. Ciò che potevamo far meglio era l'avvio di secondo tempo: giocando a viso aperto e rispettando il nostro dna puoi perdere, ma non devi abbassare la testa".



SULL'ESCLUSIONE DI DJURICIC - "So che si vanno a cercare sempre chissà che motivazioni. Prima di Genova ha sbagliato nei confronti miei e dei compagni, poi si è ripreso ad allenare ma era giusto che oggi andasse in tribuna. Non sono un allenatore che vuole punire, ma ci sono regole da rispettare. Djuricic è il giocatore che ho allenato di più in carriera, può essere come un figlio. Se ha chiesto scusa? Sì e ha anche voluto venire con la squadra, è un ragazzo bravissimo, forse quello con cui ho più rapporto. Quando sta bene è un titolarissimo".