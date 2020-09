Il Sassuolo cala il poker, 4-1 in casa dello Spezia ma Roberto De Zerbi vuole qualcosa di più: "Sapevamo che oggi sarebbe stata una gara tosta, tanti giocatori dello Spezia erano al debutto e avrebbero messo tutto in campo - spiega l'allenatore neroverde a Sky Sport - Quello che abbiamo fatto anche noi, ma. Nella ripresa abbiamo legittimato la vittoria e forse potevamo fare anche qualche gol in più, che non vuol dire non rispettare l'avversario ma esattamente il contrario.- "Stiamo migliorando la fase difensiva da palla laterale, anche se oggi abbiamo preso un gol. Ci stiamo lavorando, il miglioramento passa dall'aumentare i gol fatti ma anche dal diminuire quelli subiti. Stessa cosa per i calci piazzati contro, e passa anche dalla maturazione di giocatori di qualità come per esempio: sta diventando un giocatore completo al 100% e si aggiunge a...? Lo stiamo aspettando a braccia aperte perché è un giocatore che a noi ci sposta tanto per le qualità che ha e quello che ha fatto l'anno scorso. Oggi ci mancava ancheche è un altro giocatore importante per noi, ma al di là delle assenze oggi hanno fatto gol tutti e quattro lì davanti e questo è un aspetto positivo. Berardi e Defrel non sono ancora fisicamente al 100%, la stessa cosa vale per Caputo; dobbiamo quanto prima arrivare al massimo per poi fare ancora meglio rispetto a quanto fatto oggi".