L'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi ha presentato la sfida di domani contro la Spal: "Marlon non sarà a disposizione. Djuricic non lo era neanche a Roma. Bourabia non ci sarà. Magnanelli rientra e partirà dalla panchina".



Su Toljan: "E' un calciatore forte che ha pagato l’inizio per una questione di lingua, di adattamento a un altro ambiente. Anche in allenamento aveva fatto bene. Così come Muldur che ha un altro carattere ed è entrato subito in maniera più forte rispetto a Toljan.