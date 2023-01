Gregoire Defrel, attaccante del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il successo contro il Milan a San Siro: "Partita perfetta. Già col Monza avevamo fatto molto bene, oggi vincere a San Siro coi campioni d'Italia è stato bellissimo. Io oggi ho lavorato tanto per la squadra, mi piace correre e ho fatto gol, mi darei un 7 in pagella. Quando le cose vanno male proviamo a trovare delle soluzioni nello spogliatoio in settimana e durante gli allenamenti. Già a Monza c'era stato l'atteggiamento giusto, oggi abbiamo continuato ed è arrivata pure la vittoria. Dobbiamo continuare così perché ci saranno delle altre partite difficili".



PROSPETTIVE - "Abbiamo cambiato formazione rispetto all'anno scorso, sono andati via grandi giocatori come Raspadori e Scamacca che hanno fatto tanti gol. Ma sono arrivati i nuovi e anche quest'anno siamo una bella squadra. Secondo me faremo tanti gol anche noi".



MESSAGGIO ALLA A - "Secondo me siamo una grande squadra e dobbiamo andare il più su possibile, bisogna lavorare".