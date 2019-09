Tornato dalla Roma al Sassuolo, Gregoire Defrel si presenta in conferenza stampa: "Perché il Sassuolo? Alla Sampdoria sono stato bene, qui però ho vissuto 2 anni fantastici. Ho valutato, la squadra, il mister che mi ha chiamato, ho valutato tante cose e alla fine ho scelto di venire qui perché c'è una squadra forte. Ritrovo un'ottima squadra, migliorata, c'è un gruppo forte. Tornare in Europa con il Sassuolo? Sarebbe bellissimo. Pensiamo a fare bene quest'anno: c'è da lavorare, vedremo dove possiamo arrivare. Ruolo? C'è molta concorrenza ma più siamo, meglio è. Ho parlato con il mister prima di venire, posso fare un po' tutti i ruoli in avanti, anche il trequartista, seconda punta, esterno. Ho giocato un po' ovunque, provo a fare il mio meglio, da seconda punta mi trovo bene. Differenze tra De Zerbi, Giampaolo e Di Francesco? Giampaolo è molto tattico, chiede spesso di pressare, in attacco ci lascia liberi ma in difesa chiede tanto. Di Francesco l'ho avuto per tanti anni, a Roma ho avuto difficoltà da esterno. Sono da prendere al fantacalcio? Assolutamente sì. Come vedo la Roma? Il mister è bravo, gioca a calcio ma se giochiamo come abbiamo fatto con la Samp domenica possiamo fare punti domenica".