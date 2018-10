Dal sito ufficiale del Sassuolo:



Il Sassuolo Calcio ha sostenuto una doppia seduta sul campo di Ca' Marta. Al mattino la squadra ha svolto riscaldamento, esercitazioni tecnico tattiche, sviluppo manovra e situazioni sulle palle inattive. Nella sessione pomeridiana i neroverdi si sono divisi in tre gruppi che hanno svolto lavoro di forza in palestra, lavoro metabolico in campo e lavoro funzionale in acqua. A parte Kevin-Prince Boateng, Jeremie Boga e Alfred Duncan.