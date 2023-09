L'allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato a SassuoloNews del futuro dell'ex-Milan Samu Castillejo.



NON È IL VICE-BERARDI - "Sotto punta?Dobbiamo lavorare. Castillejo non è arrivato per essere il vice Berardi. La posizione naturale è quella che ricopre Domenico ma credo possano giocare insieme. Anche questa era un'opportunità oggi ma avevamo parlato prima, altrimenti un giocatore così importante non avrebbe dato l'ok al trasferimento".